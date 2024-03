India-Nuova Zelanda: ministro Esteri Peters conclude visita, “passo importante” per relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peters è stato ricevuto anche dal vicepresidente dell’India, Jagdeep Dhankhar, e dal consigliere per la Sicurezza nazionale, Ajit Doval. Durante la visita, riferisce un comunicato del ministero degli Esteri neozelandese, è entrato in vigore un accordo rafforzato sui servizi aerei, che semplificherà il “code sharing”. Ciò dovrebbe incoraggiare i voli diretti, a beneficio degli scambi tra i due Paesi. Peters si è recato anche nello Stato del Gujarat, dove ha incontrato il capo del governo statale, Bhupendrabhai Patel. Il rappresentante di Wellington ha definito la visita “un passo importante per portare le relazioni tra i due Paesi al livello successivo”, aggiungendo che “la Nuova Zelanda e l’India sono due Paesi che possono, dovrebbero e faranno di più insieme”. “La Nuova Zelanda e l’India hanno profondi legami” e l’India è “una storia di successo” di cui la Nuova Zelanda “è determinata a fare parte”, ha dichiarato. (Inn)