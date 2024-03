Quirinale: conversazione tra Mattarella e 12 giovani creator su "Costituzione in shorts"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “'La Costituzione in shorts' è il titolo della conversazione tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e 12 giovani creator sul significato e l’attualità nella vita quotidiana della Costituzione italiana, che si è tenuta oggi pomeriggio al Quirinale". E' quanto si legge in una nota del Quirinale. "Il presidente Mattarella, dopo aver ascoltato gli interventi di ciascun creator, ha spiegato agli ascoltatori il significato del primo articolo della nostra Costituzione - prosegue la nota -. La conversazione, moderata dall'artista Fabio Rovazzi, è stata trasmessa in diretta sui canali YouTube di alcuni partecipanti e su quello della presidenza della Repubblica. Tutti gli shorts realizzati sono stati pubblicati in una playlist dedicata sul canale YouTube del Quirinale".(Com)