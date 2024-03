Imprese: Urso, investimenti Metinvest a Piombino restituiscono grande polo siderurgico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Continuano gli incontri bilaterali del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso a margine del B7 Industria in corso a Verona. "Nel pomeriggio di oggi ho incontrato l’amministratore delegato di Metinvest, Yurij Ryzhenkov", ha scritto Urso su X. "Recentemente Metinvest ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy e gli enti locali, preparando il terreno per la formalizzazione, nelle prossime settimane, di un importante Accordo di programma che consentirà la coesistenza, a Piombino, di due significativi investimenti, portando con sé considerevoli vantaggi in termini produttivi e di capacità di offerta. Ciò restituirà a Piombino - ha aggiunto - la sua posizione di grande polo siderurgico, rispettando i più elevati standard tecnologici e ambientali. Tutto questo, nell’ambito del Piano siderurgico nazionale che stiamo realizzando, il quale, oltre a Piombino, include il polo di Taranto dell’ex-Ilva, di Terni e le acciaierie del Nord Italia", ha concluso. (Res)