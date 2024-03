Lazio: Italia viva, bene esenzione totale dell’addizionale regionale Irpef per i bassi redditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimiamo soddisfazione per l’azzeramento dell’addizionale regionale Irpef per i redditi fino a 28mila euro, una misura taglia tasse sulla quale ci eravamo battuti già a dicembre scorso in sede di approvazione del bilancio 2024 e che andrà a beneficio di una platea di oltre 1,2 milioni di cittadini del Lazio”, affermano in una nota i consiglieri regionali di Italia Viva Marietta Tidei e Luciano Nobili. “Per i redditi sopra i 28 mila euro e fino a 35 mila euro è stato invece previsto un contributo di 60 euro. Si tratta complessivamente di una mini riforma fiscale regionale che rappresenta un aiuto concreto per la maggior parte delle famiglie dei nostri territori, in particolare quelle in difficoltà a causa dei bassi redditi e di una congiuntura dei prezzi dei beni di prima necessità non particolarmente favorevole. Bene ha fatto la maggioranza ad accogliere le istanze in tal senso reiterate più volte da tutte le forze politiche di opposizione”, concludono Tidei e Nobili.(Com)