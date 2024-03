Terzo mandato: Paita (Iv) a Lega e Pd, mi aspetto orgoglio e sussulto di dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si capisce per quale ragione il parlamento, con piglio dirigista, debba sostituirsi alla volontà degli elettori, inserendo questa tagliola del terzo mandato per i presidenti di regione. Lo dico ai colleghi della Lega: più coraggio, concretezza e orgoglio dentro il governo Meloni per difendere i propri amministratori". Lo ha afefrmato la senatrice di Italia viva, Raffaella Paita, intervenendo in Aula a palazzo Madama durante l'illustrazione emendamenti al decreto legge Elezioni. (segue) (Rin)