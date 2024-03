Veneto: assessore Corazzari, protocollo d'intesa per collaborazione tra enti per Parco Colli Euganei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È avvenuta oggi, a Villa dei Vescovi a Luvigliano, nel comune di Torreglia in provincia di Padova, la firma del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Provincia di Padova, Ente Parco regionale dei Colli Euganei e i Comuni propedeutico all'elaborazione di un "Documento strategico' propedeutico alla successiva redazione del "P.a.t.i. tematico dei Colli Euganei". "Con il Protocollo d'Intesa, approvato dalla Giunta Regionale e sottoscritto tra Regione del Veneto, Provincia di Padova, Sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale dei Colli Euganei e Parco Regionale dei Colli Euganei – ha spiegato Cristiano Corazzari, assessore regionale ai Parchi -, poniamo le basi per avviare un percorso volto a sviluppare una visione condivisa del futuro di un ambito territoriale caratterizzato da così importanti valenze ambientali, paesaggistiche, culturali e socio economiche quale è quello dei Colli Euganei. Se è vero che la Regione non ha più competenze dirette in ordine all'approvazione dei Piani di Assetto del Territorio comunali o intercomunali, ritengo però con convinzione che la Regione non debba sottrarsi, ma anzi debba essere parte attiva nel favorire attività di collaborazione istituzionale su temi complessi e di comune interesse come in questo caso". (segue) (Rev)