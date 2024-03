Veneto: assessore Corazzari, protocollo d'intesa per collaborazione tra enti per Parco Colli Euganei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano ambientale del Parco, approvato nel 1998, ha il duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni. A 25 anni dalla sua approvazione è tuttavia opportuno sottoporlo a verifica in particolare in relazione alla sostenibilità e alla coerenza con gli indirizzi generali sulla governance del territorio dei comuni del Parco, anche alla luce delle recenti normative regionali sul contenimento dell'uso del suolo, sulla strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, sulla promozione delle fonti rinnovabili di energia". Corazzari ha poi concluso: "L'iniziativa avviata oggi e coordinata dalla Regione può contribuire ad attivare politiche energetiche che prevedano un maggior e migliore sfruttamento delle fonti di energie rinnovabili, e un più razionale utilizzo della risorsa termale, pur preservandone gli usi terapeutici, sanitari e turistici, come oggi disciplinati dal Piano di Utilizzo della Risorsa Termale risalente agli anni 80 del secolo passato". (Rev)