Lazio: Danese (Forum Terzo Settore), bene taglio Irap, grazie a Rocca e giunta regionale

- Per il terzo settore del Lazio "oggi è una giornata importante. Il coordinamento del Forum Terzo Settore del Lazio ha vinto una importante battaglia: abbiamo ottenuto la cancellazione dell'Irap per tutte le organizzazioni di terzo settore iscritte al Runts, il Registro Unico nazionale del Terzo settore, votata dal Consiglio regionale nella variazione del bilancio di previsione finanziario alla Pisana". Lo afferma in una nota la portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio, Francesca Danese. "Sottolineo come questo lavoro che abbiamo fatto nel Lazio si ripercuote positivamente per noi anche a livello nazionale, perché la nostra è la seconda regione d'Italia con il maggior numero di organizzazioni di terzo settore a carattere nazionale iscritte al Runts ed avendo moltissime di esse la loro sede legale nel Lazio - aggiunge -. Si tratta di una vittoria corale perché vi è stata una proficua interlocuzione e vera collaborazione con la Regione Lazio. Come Forum Terzo Settore del Lazio ringraziamo il Presidente della Regione, Francesco Rocca, e con un ringraziamento particolare all'Assessore ai Servizi sociali, Disabilità e Terzo Settore, Massimiliano Maselli, e all'Assessore al Bilancio, Giancarlo Righini". (Rer)