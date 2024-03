Lavoro: M5s vede delegazione Cgil, necessarie modifiche a collegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio, presso la sede di via Campo Marzio, a Roma, i capigruppo del M5s nelle commissioni Finanze e Lavoro della camera, Emiliano Fenu e Valentina Barzotti, insieme ai deputati Davide Aiello, Dario Carotenuto e Leonardo Donno, hanno incontrato una delegazione della Cgil formata da Francesca Re David, Federico Bozzanca e Christian Ferrari per fare il punto sul collegato Lavoro e sul decreto Pnrr in discussione a Montecitorio. E' quanto si legge in una nota. (segue) (Com)