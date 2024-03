Imprese: Urso incontra sottosegretario all’industria Emirati, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto un incontro con Omar Ahmed Al Suwaidi, sottosegretario presso il ministero dell’Industria e delle tecnologie avanzate degli Emirati Arabi Uniti. Lo ha reso noto lo stesso Urso attraverso X. “A margine del G7 Industry Stakeholders Conference, insieme al viceministro Valentino Valentini, ho incontrato Omar Ahmed Al Suwaidi, sottosegretario del ministero dell’Industria e delle Tecnologie Avanzate degli Emirati Arabi Uniti, che parteciperà domani al vertice del G7 Industria come rappresentante di uno dei Paesi Outreach”, ha scritto Urso. (segue) (Res)