Ucraina: accordo fra ambasciatori Ue su aumento bilancio 5 miliardi del Fondo europeo per la pace

- Gli ambasciatori dell'Ue hanno raggiunto un accordo di principio sulla riforma del Fondo europeo per la pace, per sostenere l'Ucraina con un budget di 5 miliardi di euro per il 2024. Lo ha annunciato la presidenza belga del Consiglio dell'Ue tramite un messaggio su X. "L'Europa rimane determinata a fornire un sostegno duraturo all'Ucraina e a garantire che il Paese riceva l'equipaggiamento militare di cui ha bisogno per difendersi", si legge nel messaggio. "Ce l'abbiamo fatta. Il Coreper ha raggiunto un accordo sul Fondo di assistenza all'Ucraina. Il fondo ci consentirà di aumentare il nostro sostegno militare all'Ucraina con altri 5 miliardi di euro. Il messaggio è chiaro: sosterremo l'Ucraina con tutto ciò che è necessario per prevalere", ha invece commentato, sempre su X, l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. (Beb)