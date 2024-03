Piemonte: 536 trapianti realizzati nel 2023, +30 per cento rispetto ad anno precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 in Piemonte sono stati realizzati 536 trapianti, +30 per cento rispetto all'anno precedente. "Il Piemonte si conferma modello di riferimento in Italia e in Europa per le attività di donazione e trapianto: questo importante risultato deve essere di impulso per aumentare il nostro impegno per un ulteriore futuro progresso - hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Un ringraziamento a tutti i professionisti, che coniugano in queste difficili attività alte competenze e generose doti umane. Un dovuto ringraziamento alle Associazioni dei donatori di sangue e alle Associazioni impegnate nella donazione e nei trapianti di organi, tessuti e cellule. L'ultimo, ma più importante ringraziamento va ai donatori e alle loro famiglie, la cui generosità ha permesso di salvare tante vite umane", hanno concluso. (Rpi)