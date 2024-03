Lazio: assessore Bilancio, azzerata pressione fiscale per redditi fino a 28 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio azzera la pressione fiscale per le fasce di reddito fino a 28 mila euro, eliminando l'addizionale Irpef dell'1,6 per cento. Inoltre sono previste meno tasse per le imprese del terzo settore. E' quanto prevede l'emendamento, alla proposta di legge sulla variazione di bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026, illustrato dall'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini in Consiglio regionale. Le misure fiscali entreranno in vigore dal primo gennaio 2025, frutto anche di un accordo raggiunto con i sindacati. In totale, quindi, il provvedimento prevede un incremento ulteriore, del 40 per cento, rispetto ai 100 milioni iniziali, arrivando a costare 140 milioni di euro. In particolare "questa variazione di bilancio riguarda la manovra fiscale che abbiamo anticipato rispetto alle scadenze, utilizzando questo veicolo legislativo. Un grande successo che premia il lavoro svolto un questi mesi e dimostra anche che non c'era nessun pregiudizio a finanziare il fondo taglia tasse", ha spiegato l'assessore Righini. (segue) (Rer)