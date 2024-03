Lazio: assessore Bilancio, azzerata pressione fiscale per redditi fino a 28 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo questo provvedimento costa circa 110 milioni di euro e riguarderà una platea di oltre 1,2 milioni di cittadini. Inoltre, la Regione Lazio aumenta da 40 a 60 euro la detrazione per i redditi da 28 a 35 mila euro. "Nello scorso esercizio finanziario non l'abbiamo potuto fare semplicemente perché non c'erano risorse - ha aggiunto Righini -. Siamo felici di esentare totalmente dall'addizionale regionale i cittadini del Lazio: una platea importante di oltre 1,2 milioni di cittadini non pagheranno l'addizionale regionale per i redditi fino a 28 mila euro. Mentre per i redditi sopra i 28 mila euro, fino a 35 mila euro, c'è un contributo di 60 euro che si va a sommare ai 260 euro che sono determinati dalla riforma fiscale del governo nazionale - ha spiegato ancora l'assessore Righini -. Questo ci consente di raggiungere i 320 euro complessivi che era l'obiettivo per sterilizzare l'aumento pagato nell'anno precedente. Quindi, un risultato importante". (segue) (Rer)