Lazio: assessore Bilancio, azzerata pressione fiscale per redditi fino a 28 mila euro (3)

- Inoltre la Regione Lazio introduce una misura sull'Irap "che consente di esentare le imprese del terzo settore, con un fatturato inferiore a un milione di euro. Di questo sono molto felice. L'esenzione è dello 0,98 per cento che pesa sul nostro bilancio quasi 3,5 milioni di euro sul nostro bilancio. Sono molto felice di questo perché è un segnale di attenzione alle attività meritevoli del terzo settore", ha sottolineato Righini. In totale, quindi, il provvedimento viene incrementato ulteriormente, del 40 per cento, rispetto ai 100 milioni iniziali, arrivando a 140 milioni di euro. (Rer)