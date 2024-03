Scuola: Nanni (CC), presentata interrogazione su risorse assunzioni insegnanti ed educatrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho presentato un'interrogazione per conoscere a quanto ammontano le risorse stanziate in bilancio finalizzate all'assunzione di educatrici ed insegnanti delle scuole e dei nidi capitolini in vista del prossimo anno educativo". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Calenda e presidente della Commissione Capitolina Speciale Giubileo 2025, Dario Nanni. "In attesa della proroga da parte del governo per poter attingere alle graduatorie dei concorsi che sono scadute nel mese scorso - aggiunge - volontà manifestata dallo stesso ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ho chiesto di conoscere qual è l'impegno in bilancio rispetto alle assunzioni delle educatrici dei nidi e delle insegnanti delle scuole dell'infanzia. Mi auguro – conclude Nanni – che arrivi al più presto la deroga da parte del governo che consenta a Roma Capitale di poter assumere da quelle graduatorie e che nel contempo, dopo questa deroga, la stessa amministrazione capitolina si impegni ad assumere queste lavoratrici che lavorano da anni nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, affinché vengano colmati i vuoti di organico e si garantisca il miglior servizio educativo possibile per i bambini e le loro famiglie". (Com)