© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Aula del Senato è in corso la discussione generale del decreto recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, il cosiddetto decreto Elezioni. Il provvedimento, in prima lettura a palazzo Madama, dovrà essere convertito in legge entro il 29 marzo 2024. (Rin)