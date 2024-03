Università: Faraone (Iv), misure per stop a titoli universitari fasulli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Oltre a trattare con la massima durezza nei confronti dell'istituto Jean Monnet di Palermo, bisogna creare gli anticorpi necessari a impedire il ripetersi di casi di istituti universitari che rilasciano laure fasulle". Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera, nel corso della replica al question time, in Aula, con il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "La vicenda dell'istituto Jean Monnet di Palermo è incredibile - ha aggiunto il parlamentare -. Pur privo di accreditamento in Italia e dopo aver perso anche l'accreditamento in Bosnia, ha continuato a sfornare titoli di studio per infermieri, fisioterapisti, medici come Totò con la Fontana di Trevi. In questo modo, migliaia di ragazzi hanno vista bruciata a loro vita. Hanno passati anni in per interi cicli di studio e speso 26 mila euro l'anno, convinti di conseguire un titolo di studio che avrebbe consentito loro di lavorare, per poi scoprire che quel titolo era fasullo". (segue) (Rin)