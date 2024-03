Istat: Roccella, 260 mila donne occupate da insediamento governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Il rapporto dell’Istat sui dati relativi all’occupazione femminile certifica che sono “260 mila le donne occupate dall’insediamento del governo Meloni”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, rispondendo a un’interrogazione sulle politiche volte alla promozione e alla valorizzazione del ruolo della donna nella società. In riferimento alle politiche di promozione e valorizzazione del ruolo femminile della società, “sono state realizzate iniziative in ambito Stem” e la stessa Meloni “nel suo discorso di insediamento alle Camere ha ricordato le figure di donne che hanno osato e che hanno scritto piccole o grandi pagine di storia anche quando erano tenute ai margini dello spazio pubblico”, ha concluso la ministra. (Rin)