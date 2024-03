Enti locali: Bof (Lega), con Salvini arriva "Fondo investimenti stradali piccoli comuni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Grazie al buon lavoro di Matteo Salvini alla guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è in arrivo il 'Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni'". Lo ha detto il deputato della Lega, Gianangelo Bof, durante il Question time al ministro Salvini. "Una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025. Le amministrazioni, che si trovano già a fronteggiare molte difficoltà come l'aumento dei prezzi delle materie prime, saranno così sostenute negli interventi di manutenzione e messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. Un'ottima notizia per noi sindaci che conferma l'impegno e l'attenzione della Lega per il territorio", ha concluso. (Rin)