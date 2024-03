Basilicata 2024: Gubitosa (M5s), Valluzzi? Non ne sapevo nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Valluzzi in Basilicata? "Non sapevo nulla di lui, perché ci sono persone che lavorano ai tavoli e che se ne occupano. Noi abbiamo dei responsabili territoriali in Basilicata, i quali sono molto fiduciosi sul fatto che le cose vadano bene. Finora solo su Chiorazzo abbiamo detto che è un nome non gradito al M5s, abbiamo espresso le motivazioni che il Pd ha recepito, e ora sono sereno sul fatto che in Basilicata si farà un buon lavoro". Lo ha detto, in merito alle prossime elezioni Regionali in Basilicata, ospite di "Un giorno da pecora", il vicepresidente del Movimento cinque stelle, Michele Gubitosa. (Rin)