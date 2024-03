Università: Valeriani (Pd Lazio), in variazione bilancio regionale ignorato tema borse studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella legge regionale sulla variazione di bilancio l'amministrazione del presidente del Lazio, Francesco Rocca, "prevede risorse aggiuntive per il funzionamento dell'ente Disco Lazio, ma ignora totalmente l'enorme problema del mancato pagamento delle migliaia di borse di studio destinate agli studenti universitari". Lo dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Pd Lazio. "I maggiori contributi potranno consentire il mantenimento del personale aziendale, mentre su mia richiesta l'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, ha finalmente assicurato che nei prossimi giorni verranno sbloccati anche i finanziamenti per il pagamento delle 7.000 borse di studio non ancora elargite a causa di presunti disguidi tecnici - aggiunge -. Questi disservizi sulla tardiva erogazione delle borse di studio hanno provocato molti disagi a migliaia di studenti e alle loro famiglie, rischiando di compromettere il percorso di studio di tanti giovani. Mi auguro – conclude Valeriani – che queste criticità vengano rapidamente risolte e che l'Amministrazione Rocca non produca più questi gravosi disastri gestionali: la Giunta regionale deve garantire grande attenzione e sostegno costante ai ragazzi di Roma e del Lazio, come fa con le tante piccolissime sollecitazioni su temi molto meno importanti". (Com)