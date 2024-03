Dissesto: Paita (Iv), Musumeci chiacchieri di meno e ripristini Italia Sicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Musumeci chiacchiera ma finora non ha fatto nulla per il dissesto idrogeologico. Avrebbe l'opportunità di lasciare qualcosa di positivo nel suo percorso politico, e cioè ripristinare l'unità di missione 'Italia Sicura', che sappiamo essere stata cancellata da Giuseppe Conte, ma finora non l'ha fatto. Musumeci è al governo, potrebbe intervenire rimettendo in piedi l'unità di missione". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva. "Nel frattempo, i danni provocati dalle alluvioni aumentano, in Emilia Romagna ancora aspettano i ristori dei disastri dello scorso anno e ancora questo fine settimana ci sono stati nuovi smottamenti e una conta infinita di danni. Questo - prosegue Paita - è il governo delle chiacchiere e non quello che favorisce la manutenzione del territorio. Ripristinate Italia sicura e chiacchierate di meno". (Rin)