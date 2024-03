Milano: Aut Inclusione, l'evento per una riflessione su autismo, studio, lavoro e socializzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Pellegrini e il Gruppo Sapio hanno promosso l’evento Aut Inclusione che ha avuto luogo oggi presso la sede milanese della Pellegrini alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni, del mondo delle Associazioni, di istituti di cura, di alcuni importanti clienti e del top management delle due aziende. L’evento nasce con l’intento di discutere dell’inclusione delle persone, soprattutto i giovani in età scolare o che si stanno affacciando alla vita lavorativa, attraverso la testimonianza di chi lavora quotidianamente al fianco di persone con disturbi dello spettro autistico (Asd) e i loro familiari, e la discussione di casi reali di inclusione di persone con Asd. Presenti, tra gli altri ai lavori, Alessandra Locatelli, Ministra per le disabilità, Patrizia Toia, membro del Parlamento Europeo, Elena Lucchini, Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia, e Diana De Marchi, Consigliera delegata al Lavoro e Politiche sociali della Città Metropolitana di Milano e Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Consiglio Comunale di Milano. (segue) (Com)