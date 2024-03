Milano: Aut Inclusione, l'evento per una riflessione su autismo, studio, lavoro e socializzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Pellegrini e Sapio Life hanno realizzato la mensa inclusiva presso la sede principale del Gruppo Sapio, a Monza. All’interno del ristorante aziendale è possibile consultare il menu e prenotare il proprio pasto attraverso simboli, utilizzare il vassoio con la tovaglietta che riproduce i pittogrammi per aiutare nella comunicazione; sono anche presenti pannelli fonoassorbenti per ridurre il rumore, elemento di disturbo per la persona affetta da autismo. Infine, è possibile utilizzare il tablet Newdpad con all’interno il software Dialogo per manifestare ed esprimere i propri bisogni. (segue) (Com)