Italia-Usa: G7 e intelligenza artificiale al simposio organizzato dall’ambasciata a Washington

- L'intelligenza artificiale al servizio dell'uomo e controllata dall'uomo. Questo il filo conduttore del G7 a presidenza italiana sul tema dell’intelligenza artificiale, che l'ambasciatrice d'Italia negli Usa, Mariangela Zappia, ha valorizzato aprendo il simposio "Ai and the human capital" alla rappresentanza diplomatica italiana a Washington. "Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha posto il tema dell'intelligenza artificiale al centro del G7, inserendolo anche nell'agenda del summit di giugno in Puglia", ha detto l’ambasciatrice, ricordando che la tecnologia, e in particolare il suo impatto sul mercato del lavoro, è stata anche al centro dell'incontro con il presidente Joe Biden alla Casa Bianca, il primo marzo scorso. L’intelligenza artificiale, ha continuato la Zappia, è “la più grande rivoluzione di questo tempo, e anche la principale sfida che abbiamo davanti: si tratta di una tecnologia che può sprigionare tutto il suo potenziale positivo solo se il suo sviluppo si muoverà in un perimetro di regole etiche che mettano al centro la persona, i suoi diritti, i suoi bisogni". (segue) (Was)