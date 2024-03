Italia-Usa: G7 e intelligenza artificiale al simposio organizzato dall’ambasciata a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ospite d'onore dell'evento Padre Paolo Benanti, nominato da Palazzo Chigi alla presidenza della commissione IA per l’informazione e membro del consiglio consultivo delle Nazioni Unite sull’intelligenza artificiale. Padre Benanti, collegato in diretta video da Ginevra, ha brevemente ripercorso le principali evoluzioni tecnologiche dal dopoguerra e il loro impatto sulle nostre società, soffermandosi su etica della tecnologia e algoretica. Ha spiegato che, una volta disponibile al pubblico e resa parte della realtà sociale, la tecnologia “diventa una semplice forma di potere che può impattare l'ordine sociale: non si tratta solo di guardare all'approccio normativo, ma anche di mettere in discussione la tecnologia stessa". Alla successiva conversazione hanno partecipato Seeyew Mo, assistant national cyber director for cyber workforce, training, and education alla Casa Bianca; Chan Park, a capo dell’unità per le politiche e le partnership negli Stati Uniti di OpenAI; Olivia Igbokwe-Curry, a capo degli affari politici e istituzionali di Amazon Web Services. (segue) (Was)