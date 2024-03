Italia-Usa: G7 e intelligenza artificiale al simposio organizzato dall’ambasciata a Washington (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i relatori anche Amanda Ballantyne, direttrice dell’Istituto di tecnologia di Afl-Cio, la federazione dei sindacati Usa che ha recentemente firmato un accordo sull’intelligenza artificiale con Microsoft, e l'italiano Giovanni Melina, vice capo divisione del dipartimento di ricerca del Fondo monetario internazionale (Fmi). La discussione è partita dalla tempistica per una legislazione Usa sull’intelligenza artificiale, a fronte del recente regolamento europeo. OpenAI ha anche smentito voci su un disimpegno della società in Europa. La Casa Bianca ha ribadito il proprio impegno a dotarsi di professionalità di eccellenza nel settore, nonostante la maggior attrattività del settore privato. Il dibattito sul mercato del lavoro è partito dallo studio del Fmi, che fa stato di una grande eterogeneità di accesso e preparazione alla tecnologia tra economie avanzate e Paesi in via di sviluppo e tra i lavori più routinari, a maggior rischio di sostituzione, e quelli a maggior valore aggiunto, che dall'intelligenza artificiale trarrebbero vantaggi in termini di aumento di produttività. (segue) (Was)