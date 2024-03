Italia-Usa: G7 e intelligenza artificiale al simposio organizzato dall’ambasciata a Washington (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita nelle diseguaglianze è emersa quale principale minaccia dell'intelligenza artificiale. La rappresentante sindacale ha evidenziato la necessità di un approccio centrato sulle persone, con investimenti in formazione e, in un contesto di deindustrializzazione, strategie mirate a facilitare la mobilità dei lavoratori tra settori e verso nuove professioni. OpenAI ha posto l'accento sui rischi di un mancato accesso alle tecnologie Ia e Aws si è soffermata sulla formazione tecnica e sulla necessità di standard internazionali. Tra i temi affrontati anche l'impatto della tecnologia sulle imminenti elezioni nel mondo. OpenAI si è soffermata in particolare sulle salvaguardie poste in essere in vista di quelle negli Usa. (Was)