© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in corso, nell’Aula della Camera, il seguito dell’esame del disegno di legge, di iniziativa governativa, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285.(Rin)