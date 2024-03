Fvg: Consiglio regionale, ricevuta delegazione Parlamento sloveno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha ricevuto oggi la presidente dell'Assemblea nazionale slovena, Urska Klakocar Zupancic, accolta insieme al consigliere regionale appartenente alla minoranza slovena, Marko Pisani (Ssk). Della delegazione ospite facevano parte anche l'ambasciatore sloveno in Italia, Matjaz Longar, il console generale a Trieste, Gregor Suc, e il deputato rappresentante della minoranza italiana al Parlamento sloveno, Felice Ziza. Bordin ha ricordato l'importante presenza di più comunità sul territorio regionale, evidenziando come “il dialogo a più livelli sia costante e proficuo" anche nell’aula di piazza Oberdan dove, ha precisato, "la minoranza slovena è sempre stata attiva e propositiva". Bordin si è impegnato a trasmettere ai gruppi consigliari l'auspicio della presidente Klacocar Zupancic di arrivare alla possibile rappresentanza slovena garantita in Consiglio regionale. Totale condivisione, fanno sapere dal Consiglio regionale, è stata espressa in merita all'opportunità di crescita e promozione comune rappresentata da Go!2025, "evento che valorizzerà un'area simbolo di apertura e reciprocità nei rapporti di buon vicinato", dal momento che la cultura ha da sempre rappresentato "un elemento di forza e di unione". (Frt)