Scuola: Marti (Lega), al via iter in commissione per tutela alunni con alto potenziale intellettivo

- "Oggi, in commissione Istruzione al Senato, abbiamo incardinato il ddl Lega che prevede l'istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo". Lo afferma in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama. "Il provvedimento riguarda tutti coloro - circa l'8 per cento degli studenti - che hanno un quoziente intellettivo superiore alla media e che dimostrano sviluppate capacità di apprendimento. L'obiettivo è promuovere, in un contesto emotivo-comportamentale adeguato, lo sviluppo appropriato alle loro potenzialità affinché possano esprimere e non nascondere le loro attitudine e la loro intelligenza. La misura prevede, quindi, anche attività di formazione dei docenti finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze. È importante riconoscere gli alunni con alto potenziale cognitivo e valorizzarli attraverso la definizione di buone pratiche, metodi, tecniche e strategie didattiche che ne favoriscano l'inclusione", aggiunge. (Rin)