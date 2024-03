Speciale scuola: siglato Protocollo tra ministero Istruzione e Merito e Consiglio nazionale forense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ed il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa di durata triennale per avviare in maniera congiunta progetti volti a promuovere all’interno delle scuole azioni di educazione alla cittadinanza e alla legalità, al rispetto di genere e iniziative a contrasto di ogni forma di discriminazione. E' quanto si legge in una nota. Le attività avranno a oggetto un primo approccio alla Costituzione della Repubblica italiana, lo sviluppo del senso di legalità e l’etica della responsabilità, l’esercizio della cittadinanza attiva e il diritto di parola, il rispetto delle persone. Per gli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado - continua la nota - sono previsti specifici percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, all’interno dei quali i ragazzi (tramite convenzioni ad hoc tra i Consigli degli ordini territoriali degli avvocati e gli istituti scolastici) potranno fare esperienza pratica di quanto appreso in classe, svolgendo attività presso l’Ordine forense. (Com)