Speciale scuola: Schlein, maggioranza smantella riforma della valutazione scuola primaria

- "Con un emendamento approvato a colpi di maggioranza si smantella la riforma della valutazione nella scuola primaria”. Lo afferma la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. “Una scelta ideologica – prosegue – presa contro il mondo della scuola e della formazione che ha chiesto a gran voce al governo di fermarsi”. “Per la destra evidentemente valutare significa solo rendicontare e certificare e non descrivere il percorso umano e pedagogico dei bambini e delle bambine. La scuola di Valditara non ha l'obiettivo di migliorare gli apprendimenti e dare strumenti, ma classificare e controllare. Un salto indietro nel tempo – conclude Schlein – che non piace alla comunità scolastica e alle famiglie e che interrompe importante un processo di rinnovamento della scuola italiana" (Rin)