Speciale scuola: Pnrr, risoluzione M5s, assicurare fondi per Mezzogiorno, non distrarre risorse per finanziare armi

- Il Movimento cinque stelle sollecita poi l'esecutivo "a scongiurare altresì il rischio che con la rimodulazione dei Fondi operata dal governo per coprire progetti definanziati, originariamente inclusi nel Pnrr, vengano dirottate risorse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) e dal Piano nazionale complementare (Pnc), con conseguente riduzione di risorse per il finanziamento di altri interventi in settori strategici quali salute, istruzione, diritto allo studio e ricerca, ambiente, biodiversità e clima, compreso l’efficientamento energetico, in assenza peraltro di scadenze, controlli puntuali e adeguati meccanismi di verifica, come invece previsti per la spesa dei Fondi del Pnrr, a danno soprattutto degli enti locali". E ancora, per il M5s "massima priorità, nell'attuazione degli investimenti e degli interventi previsti nel Pnrr" deve essere assicurata "relativamente al contenimento del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, all'equità e progressività del sistema fiscale, alla parità generazionale e di genere, all’istruzione, al diritto allo studio e alla ricerca nonché alla funzionalità piena del Servizio sanitario nazionale, in particolare costituendo dei consessi che, per settori e ambiti di competenza, con il coinvolgimento dei competenti organi parlamentari, provvedano alla valutazione e al monitoraggio delle fasi di attuazione del Piano". Particolare menzione viene poi riservata "a non vanificare la grande conquista di aver ottenuto le risorse utili per rafforzare la capacità del Servizio sanitario nazionale (Ssn) assicurando di evitare stasi o rallentamenti procedurali nel percorso volto al rispetto dei previsti milestone e target e per recuperare possibili ritardi accumulati". Non manca l'impegno per il governo "a scongiurare la distrazione delle risorse del Pnrr a favore del co-finanziamento dell'industria della difesa, in particolare per la produzione di armamenti, considerato che tali fondi rappresentano lo strumento principale di ripresa e rilancio dell'economia del Paese provato dalla recente pandemia". (Rin)