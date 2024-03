Speciale scuola: Corea del Sud, popolazione studenti internazionali decuplicata in vent'anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le università della Corea del Sud hanno vissuto negli ultimi due decenni una repentina evoluzione del loro panorama culturale: il numero degli studenti internazionali nel Paese è aumentato costantemente, più che decuplicando tra il 2004 e il 2023 a 181.842, stando agli ultimi dati del ministero dell'Istruzione. Negli ultimi anni la provenienza degli studenti internazionali in Corea ha iniziato a differenziarsi: gli studenti provenienti da altri Paesi asiatici sono ancora l'89 per cento del totale, ma circa il 6 per cento è originario dell'Europa, il 2,3 per cento del Nord America, l'1,5 per cento dell'Africa e meno dell'un per cento da Sudamerica e Oceania. Lo scorso anno la Cina era il primo Paese di provenienza degli studenti internazionali in Corea del Sud (68.065) seguita da Vietnam (43.361) e Uzbekistan (14.409). (Git)