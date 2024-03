© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle 8:30, presso l'Aula del quarto piano di Palazzo san Macuto, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, svolge l'audizione di Francesca Quadri, capo dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)