Speciale scuola: Corea del Sud, studenti di medicina si uniscono alla protesta contro il governo

- Nei giorni scorsi, dopo quasi tre settimane di sciopero dei medici tirocinanti che ha causato una battuta d'arresto dei servizi e delle prestazioni sanitarie nei principali ospedali del Paese, anche numerosi docenti di medicina hanno iniziato a rassegnare le dimissioni, annunciando la loro mobilitazione al fianco dei medici. Il gruppo docente della Scuola universitaria nazionale di medicina di Kyungpook ha annunciato tramite una nota la decisione di rassegnare le dimissioni collettive per ribadire la "forte opposizione" ai piani del governo e delle università. All'iniziativa hanno aderito anche i docenti dei College di medicina dell'Università di Ulsan e dell'Università cattolica, e i docenti di altre scuole di medicina hanno già annunciato di voler fare altrettanto. Come ricorda la stampa coreana, 40 scuole di medicina in tutto il Paese hanno chiesto collettivamente al governo di aumentare la quota annua di studenti di 3.401 unità, un numero superiore di 1,7 volte all'aumento di 2mila posti pianificato dal governo e già osteggiato da medici e docenti. (Git)