Speciale scuola: Caso (M5s), no test Invalsi in Cv studente

- "Chiediamo a Giuseppe Valditara di tornare indietro sulla sua decisione di inserire il risultato delle prove Invalsi nel curriculum di studentesse e studenti. È una scelta sbagliata da un punto di vista scientifico, pedagogico e concettuale. Le prove Invalsi servono per dare una indicazione nazionale sulla preparazione degli studenti, non per 'schedarli' singolarmente. Ma soprattutto: perché questi test, criticatissimi, dovrebbero prevalere rispetto al voto degli esami di maturità? È ancora una volta un modo per discriminare gli studenti del Sud, applicando un automatismo secondo cui se agli esami di maturità i loro voti sono maggiori di quelli dei colleghi del Nord, allora non sarebbero veritieri. Inoltre si offende così il principio dell'autonomia scolastica e della libertà del corpo docente, cui è affidata la responsabilità del giudizio dell'alunno. Ma la cosa che ci lascia stupefatti è che una simile decisione non venga sottoposta al dibattito parlamentare e a quello pubblico ascoltando esperti e coloro che la scuola la vivono ogni giorno. Ci penseremo noi a portare questa questione in Parlamento. Sono in gioco i principi di uguaglianza, di libertà di insegnamento e di tutela delle individualità e della privacy dei nostri studenti". Lo afferma il capogruppo M5s in commissione Cultura alla Camera Antonio Caso. (Com)