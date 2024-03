Speciale scuola: Bucalo (Fd'I), approvato in Commissione regolamento per reclutare docenti e personale Afam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvato oggi all'unanimità in Commissioni riunite settima e decima del Senato il parere sul decreto del presidente della Repubblica concernente il regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto Afam", annuncia in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia Ella Bucalo, relatrice del provvedimento, componente della commissione Cultura e Istruzione del Senato e vice-responsabile del dipartimento Istruzione del partito. "Come relatrice non posso che esprimere grande soddisfazione e ringraziare ancora una volta il governo Meloni e il ministro Bernini per le risposte date ad un comparto che rappresenta una delle eccellenze italiane nel mondo", aggiunge. (Com)