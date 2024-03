Rifiuti: entro 2026 multimateriali a Ponte Malnome a Roma, commissione Ecomafie in visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- Si attende la gara d'appalto per la realizzazione di un impianto di selezione e trattamento di carta e plastica nello stabilimento Ama di Ponte Malnome, a Roma. La struttura, nel piano rifiuti capitolino, elaborato dal sindaco e commissario di governo Roberto Gualtieri, intanto è diventata strategica a seguito degli incendi che hanno colpito il Tmb di Malagrotta, l'ultimo dei quali scoppiato lo scorso 24 dicembre. Lo stabilimento di Ponte Malnome, infatti, è a oggi un centro di trasferenza, un deposito temporaneo per i rifiuti indifferenziati che poi vengono dislocati altrove. In futuro, entro il 2026, con un finanziamento di quasi 25 milioni di euro, l'impianto avrà due linee di trattamento e selezione dei rifiuti secchi, plastica e carta pricnipalmente, per un totale di 100 mila tonnellate annue. L'opera al momento è in fase di progettazione, è finanziata con fondi del Dl Aiuti Quater. Intanto, questa mattina la commissione parlamentare Ecomafie, presieduta dal deputato della Lega, Jacopo Morrone, ha svolto un sopralluogo nello stabilimento, a poca distanza dal Tmb Malagrotta. Presenti anche il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo e una delegazione dei comitati cittadini "Valle Galeria libera" e "Casal Selce". (segue) (Rer)