Rifiuti: entro 2026 multimateriali a Ponte Malnome a Roma, commissione Ecomafie in visita (2)

- Il quadro generale, secondo Morrone, "presenta per ora più ombre che luci. Non sono né rassicurato né soddisfatto - ha detto Morrone a termine della visita -. L'audizione dei vertici di Ama di ieri pomeriggio a Palazzo San Macuto non è andata come nelle previsioni, tanto che gli intervenuti non hanno presentato alcuna relazione sullo stato dei fatti corredata da numeri certi e verificabili. Ugualmente, dalla visita di questa mattina allo stabilimento Ama di Ponte Malnome non sono emerse risposte tranquillizzanti. Insomma, la risoluzione dei gravi problemi del sistema rifiuti di Roma Capitale non è alle porte. Questa - ha aggiunto - è una realtà in via di sviluppo. Adesso c'è un rudere transennato e pericolante". (segue) (Rer)