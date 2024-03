Rifiuti: entro 2026 multimateriali a Ponte Malnome a Roma, commissione Ecomafie in visita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stabilimento di Ponte Malnome si concentrano al momento i rifiuti indifferenziati e plastica o metalli di due zone di Roma nord. "I rifiuti indifferenziati sono caricati su mezzi diretti in altre regioni italiane o imballati e trasportati su ferro ad Amsterdam - ha spiegato Morrone -, in quest'ultimo caso addirittura con costi minori, circa 230 euro a tonnellata. Un qualcosa che va contro ogni buon senso. Bisognerà capire in futuro come abbassare le tariffe (regionali, ndr) per avere un risparmio economico per i romani". Secondo il presidente della commissione Ecomafie, inoltre, "lo stabilimento di Ponte Malnome di fatto è l'ultimo presidio di Ama a oggi usato come trasferenza". Per questo "abbiamo chiesto e sollecitato che tutte le misure di videosorveglianza e di sicurezza siano messe in campo", ha sottolineato in conclusione il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. (Rer)