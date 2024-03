Parlamento: domani audizione Marè (Mefop) su fondi pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 8:30, presso l'Aula del terzo piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in merito all'indagine conoscitiva sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali e dei fondi pensione anche in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al contributo fornito alla crescita dell'economia reale, svolge l'audizione del presidente della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (Mefop), Mauro Marè. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)