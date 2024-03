Milano: a Palazzo Marino consegnato il Premio Ambrosoli a Lavina Filieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assegnato questa mattina, nella Sala dell'Orologio di Palazzo Marino, il premio di laurea in memoria di Giorgio Ambrosoli per l'edizione 2023 a Lavinia Filieri, ricercatrice in Studi sulla criminalità organizzata dell'Università Statale di Milano, che ha concluso il dottorato presso il Dipartimento di Studi internazionali giuridici e storico-politici con una tesi dal titolo "La documentazione interdittiva antimafia: ordinamento singolare e cortocircuiti della legalità". Il riconoscimento alla tesi – scelta tra le 16 candidate (11 tesi di laurea e 5 di dottorato) – è stato consegnato dalla vicesindaco Anna Scavuzzo insieme a due dei membri della Commissione esaminatrice, il dottor Armando Spataro e l'Avvocato Tiziano Barbetta. Presenti alla cerimonia di consegna anche la vedova Anna Lori e il nipote dell'avvocato, Stefano Mattacchini Ambrosoli, e per l'Università Statale di Milano la protettrice prof.ssa Marilisa D'Amico, il direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico - Politici Marco Pedrazzi, e il professor Fabio Basile. (segue) (Com)