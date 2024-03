Industria: Filt Cgil, proposta di Urso su tavolo permanente sulla logistica non è sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei trasporti è fondamentale avere un paese con un progetto di sviluppo che sia industriale. Ad affermarlo il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio, intervenendo oggi a Verona all'iniziativa organizzata oggi dalla Cgil nazionale e dalla Cgil veneto sulle politiche industriali. "Per questo la proposta del ministro Urso - ha evidenziato Malorgio - di un tavolo di confronto sulla logistica che metta assieme questo settore con il mondo dell'industria, a mio parere, non è sbagliata. E' una proposta che va raccolta per intervenire sulla frammentazione del settore e sulle regole che non vengono rispettate, permettendo di poter scegliere di trasportare merci senza applicare il contratto nazionale di lavoro. Mi pare però che, dalle prime reazioni delle associazioni datoriali, non ci sia interesse, probabilmente perché la frammentazione del settore aiuta". (Rin)