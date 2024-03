Russia: Putin si presenta alle elezioni senza Aleksej Navalnyj, uno dei suoi principali oppositori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rendere omaggio al dissidente si è presentato anche Boris Nadezhdin, rappresentante del partito Iniziativa civica a cui è stata negata la registrazione per candidarsi alle presidenziali russe. Stava per diventare l’unico candidato che si è finora espresso contro l'operazione speciale in Ucraina. In precedenza, Nadezhdin ha spiegato la sua decisione di candidarsi alle elezioni presidenziali con il desiderio di rappresentare gli interessi di "decine di milioni di russi", che, come lui, "non sono soddisfatti delle politiche del presidente Vladimir Putin". Nel suo programma elettorale il candidato dell’Iniziativa civica ha suggerito di abbandonare il confronto con l'Occidente a favore della cooperazione. In totale, la squadra di Nadezhdin ha raccolto circa 200 mila firme a suo sostegno in tutto il Paese. Tuttavia, la Commissione elettorale centrale della Russia ha invalidato oltre novemila firme presentate dal potenziale candidato. (segue) (Res)