Russia: Putin si presenta alle elezioni senza Aleksej Navalnyj, uno dei suoi principali oppositori (5)

Circa due settimane prima dell'inizio del voto in Russia, Julia Navalnaya ha pubblicato un nuovo video, lanciando una proposta per tutti coloro che non intendono votare a favore di Putin, avanzato dello stesso Navalnyj ancora prima della sua morte. La moglie del dissidente ha invitato, quindi, i cittadini russi a recarsi nei seggi elettorali nello stesso momento, a mezzogiorno di domenica 17 marzo. L'iniziativa conosciuta come "il mezzogiorno contro Putin" non dovrebbe fornire alle autorità del Paese i motivi per disperdere i partecipanti. Secondo Navalnaya, in questo modo si potrà far vedere che ci sono tante le persone che non vorrebbero che Putin governasse il Paese per altri sei anni. Il successo di quest'iniziativa potrebbe effettivamente determinare qual è il livello del dissenso contro Putin e, sebbene non riuscirà a scongiurarne la rielezione, potrebbe quantomeno inviare un segnale sul sentimento della società russa.