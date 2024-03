Fisco: Gasparri (FI), non siamo tagliagole fiscali, vogliamo prelievo giusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Il nostro non vuole essere un governo di tagliagole fiscali, vogliamo che si paghi il giusto e che, per esempio, paghino i giganti della rete, come Amazon e Google. Per questo abbiamo introdotto anche la Global minimun tax. Lo ha detto intervenendo in Aula nel corso delle comunicazioni del ministro Fitto sullo stato di attuazione del Pnrr, il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Capisco alcune critiche, tutti vorremmo ospedali all'avanguardia e grandi infrastrutture. Peccato che proprio coloro che le auspicano siano gli stessi che promuovono i comitati per dire 'no' anche a un'antenna del telefono. In ogni caso - ha proseguito -, l'attuazione del Pnrr non può essere letta in modo disgiunto da alcuni dati macroeconomici. Lo spread è sceso a 130 punti base, una cifra tra le più basse degli ultimi anni; abbiamo il record storico del Btp valore e 700 miliardi di titoli pubblici di Stato in mani italiane. E' migliorato il clima di fiducia dei consumatori e sono aumentati gli occupati di 362 mila unità in un anno, con un tasso di occupazione del 61 per cento che è frutto anche di una politica che guarda alle imprese e non allo sperpero del reddito di cittadinanza. L'inflazione ha avuto un regresso importante e il Pil ha un segno positivo, anche se vorremmo tutti di più. Forza Italia, quindi, non può che esprimere apprezzamento per come il ministro Fitto e tutto il governo stanno gestendo il Pnrr", ha concluso. (Rin)