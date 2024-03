Sport: Latini (Acea), a Roma sarà maratona dell’acqua e della sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma il rapporto tra Acea e "la maratona è storico. Condividiamo con la corsa i valori di inclusività e sostenibilità, che sono i principi che ispirano Acea nella gestione quotidiana delle infrastrutture e del servizio idrico integrato". Lo si legge in una nota di Pierfrancesco Latini, Responsabile Risk Management, Compliance e Sostenibilità del Gruppo Acea, che oggi è intervenuto al convegno “Acea Run Rome The Marathon incontra Sapienza” presso l'università La Sapienza di Roma, in vista della gara di domenica. Quest'anno "sarà una maratona dell'acqua - ha aggiunto-: con il claim ‘runforwater’ la manifestazione vuole evidenziare quanto l'acqua sia indispensabile e quanto sia necessario tutelarla. Presso lo stand Acea all'Expo Village sono previste attività volte a coinvolgere i visitatori, per ragionare insieme sui nostri modelli di consumo della risorsa”. (Com)